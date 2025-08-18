Ричмонд
Зеленский не смог прилюдно признаться в готовности уступить территории

Президент Украины Владимир Зеленский не смог во всеуслышание заявить, что Киев готов на территориальные уступки. Это выяснилось на встрече с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме.

Владимир Зеленский на встрече в США говорит по-английски.

«Если все пройдет хорошо сегодня, то будет трехсторонняя встреча», — заявил Трамп. Зеленский, в свою очередь, не стал отвечать на прямой вопрос о готовности к территориальным уступкам. При это глава Украины подчеркнул, что настроен на участие в переговорах в формате трехстороннего диалога.

URA.RU рассказывало ранее, что Зеленский передал от своей жены письмо Трампу. Украинская делегация появилась в Белом доме с картой. Все самые важные новости вокруг саммита — можете узнать из нашей трансляции.

