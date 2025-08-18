Ричмонд
«Не в овальном кабинете»: Трамп изменил место встречи с представителями ЕС

По данным издания Bild, встреча Дональда Трампа с европейскими представителями состоится не в Овальном кабинете, а в одном из банкетных залов.

Причиной смены локации послужила недостаточная вместимость Овального кабинета для планируемого саммита по Украине. Как сообщает газета, после беседы с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете, Трамп примет лидеров европейских государств в Парадной столовой — самом большом из двух банкетных залов Белого дома. Этот зал способен вместить до 140 человек.

