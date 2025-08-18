Ричмонд
Трамп пошутил, что попробует, как Зеленский, отменить выборы через три года

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме пошутил, что может через три с половиной года попробовать, как он, отменить президентские выборы из-за военного конфликта.

Источник: AP 2024

«Позвольте мне просто сказать, что через три с половиной года, то есть если мы случайно окажемся в состоянии войны с кем-то, выборы больше не будут проводиться», — сказал Трамп.

Ранее Зеленский на встрече с Трампом в Белом доме заявил, что открыт для проведения выборов на Украине, однако только после прекращения огня.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше