Трамп пошутил, что попробует, как Зеленский, отменить выборы через три года

«Позвольте мне просто сказать, что через три с половиной года, то есть если мы случайно окажемся в состоянии войны с кем-то, выборы больше не будут проводиться», — сказал Трамп.
Ранее Зеленский на встрече с Трампом в Белом доме заявил, что открыт для проведения выборов на Украине, однако только после прекращения огня.
