В МИД России резко ответили на планы Запада разместить на Украине военных НАТО

«Подтверждаем не раз озвучивавшуюся позицию о нашем категорическом неприятии любых сценариев, предусматривающих появление на Украине воинского контингента с участием стран НАТО, что чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями», — сказала Захарова.
Захарова расценила подобные планы как «провокаторские и хищнические устремления». Заявление прозвучало в контексте обсуждений потенциального прекращения огня и последующего военного присутствия западных стран на украинской территории.
Ранее Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция и Великобритания намерены направить на Украину около 50 тысяч военнослужащих после завершения конфликта. По его словам, совместный франко-британский контингент станет ключевым элементом международной миссии, которая будет следить за соблюдением условий перемирия, с возможностью привлечения других европейских стран. Ожидается, что эти силы будут действовать, в том числе под руководством НАТО.