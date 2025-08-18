В МИД России резко ответили на планы Запада разместить на Украине военных НАТО

Ранее Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция и Великобритания намерены направить на Украину около 50 тысяч военнослужащих после завершения конфликта. По его словам, совместный франко-британский контингент станет ключевым элементом международной миссии, которая будет следить за соблюдением условий перемирия, с возможностью привлечения других европейских стран. Ожидается, что эти силы будут действовать, в том числе под руководством НАТО.