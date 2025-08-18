Трамп считает, что лидеры Европы также хотят мира на Украине

Кроме того, хозяин Овального кабинета перед началом переговоров с главой киевского режима снова напомнил, что его саммит с российским президентом Владимиром Путиным, состоявшийся в пятницу, 15 августа, на Аляске, был хорошим. По словам американского лидера, на данной встрече с украинским политиком есть шанс на получение результата.