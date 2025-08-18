Трамп не стал отвечать на вопрос о европейских войсках на Украине

Американский президент Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос о присутствии европейских сил на Украине, пишет РИА Новости.
Лидер США отметил, что гарантии Европы Киеву объявят после встречи с лидерами Евросоюза — речь идет о возможном присутствии европейский сил на Украине.
По словам Трампа, эта информация будет сообщена позже, после встречи с семью лидерами стран и обсуждения данного вопроса.
