«Мы сообщим вам позже»: Трамп допустил возможность дислокации войск США на Украине

Президент США Дональд Трамп не исключил, что в течение дня он может объявить о возможной дислокации американских войск на Украине. Об этом американский лидер сообщил 18 августа на встрече с Владимиром Зеленским.
«Мы сообщим вам об этом, возможно позже сегодня. Мы также встречаемся с семью великими лидерами великих стран, и мы будем это обсуждать. Будет много, очень много помощи, когда дело дойдет до безопасности. Это будет хорошо», — сказал глава Белого дома.
По словам Трампа, европейские государства находятся на «первой линии обороны», однако США также планируют активно участвовать в обеспечении безопасности региона.
