Выборы на Украине и гарантии безопасности. Главные заявления Трампа и Зеленского

ТАСС собрал их основные заявления.
Что сказал Трамп
- Американский лидер заявил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Анкоридже была хорошей, есть шанс на получение результата.
- Он выразил уверенность в возможности проведения трехсторонней встречи с участием Путина и Зеленского.
- Президент США выразил уверенность в желании России урегулировать конфликт на Украине.
- Он не исключил, что к концу дня сообщит точно о возможности дислокации американских войск на Украине.
- По его словам, урегулирование конфликта на Украине должно быть долгосрочным.
- Американский лидер заявил, что прекращение огня на Украине не является обязательным условием для заключения мирного соглашения, поскольку стороны могут работать над сделкой и во время боевых действий.
- Трамп пошутил, что может через 3,5 года попробовать, как Зеленский, отменить президентские выборы из-за военного конфликта.
- Он заявил, что позвонит Путину сразу после встречи с Зеленским.
- Европа готова предоставить Украине гарантии безопасности, США помогут с этим, заявил американский лидер, не уточняя форму этой поддержки.
Что сказал Зеленский
- Он сообщил, что открыт к проведению выборов на Украине, но считает, что сначала нужно обеспечить безопасные условия для их организации.
- По его словам, закупка вооружений у США будет частью гарантий безопасности для Украины.
- Он также заявил, что готов к трехсторонней встрече с президентами России и США.
