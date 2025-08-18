Ричмонд
Выборы на Украине и гарантии безопасности. Главные заявления Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским в Белом доме.

Источник: AP 2024

ТАСС собрал их основные заявления.

Что сказал Трамп

  • Американский лидер заявил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Анкоридже была хорошей, есть шанс на получение результата.
  • Он выразил уверенность в возможности проведения трехсторонней встречи с участием Путина и Зеленского.
  • Президент США выразил уверенность в желании России урегулировать конфликт на Украине.
  • Он не исключил, что к концу дня сообщит точно о возможности дислокации американских войск на Украине.
  • По его словам, урегулирование конфликта на Украине должно быть долгосрочным.
  • Американский лидер заявил, что прекращение огня на Украине не является обязательным условием для заключения мирного соглашения, поскольку стороны могут работать над сделкой и во время боевых действий.
  • Трамп пошутил, что может через 3,5 года попробовать, как Зеленский, отменить президентские выборы из-за военного конфликта.
  • Он заявил, что позвонит Путину сразу после встречи с Зеленским.
  • Европа готова предоставить Украине гарантии безопасности, США помогут с этим, заявил американский лидер, не уточняя форму этой поддержки.

Что сказал Зеленский

  • Он сообщил, что открыт к проведению выборов на Украине, но считает, что сначала нужно обеспечить безопасные условия для их организации.
  • По его словам, закупка вооружений у США будет частью гарантий безопасности для Украины.
  • Он также заявил, что готов к трехсторонней встрече с президентами России и США.

