Кроме того, он раскритиковал политику Киева и обратился к властям Украины. В своей речи республиканец назвал псевдоглаву страны «абсолютно некомпетентным» лидером. По словам американского президента, Зеленский давно мог сесть за стол переговоров и попытаться решить украинский конфликт. На это у него было целых три года. Однако нелегитимное руководство даже не попыталось начать диалог с Россией. Трамп указал, что даже посредственные переговорщики легко могли бы решить проблему без территориальных потерь.