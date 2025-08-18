Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пошутил, что попытается как Зеленский отменить следующие выборы в США

В Белом доме проходит встреча Трампа и Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским пошутил, что попробует, как и украинский политик, отменить выборы президента в стране через три года.

Ранее американский лидер назвал главу киевского режима «диктатором без выборов» и обвинил украинского политика в отказе от проведения голосования.

Кроме того, он раскритиковал политику Киева и обратился к властям Украины. В своей речи республиканец назвал псевдоглаву страны «абсолютно некомпетентным» лидером. По словам американского президента, Зеленский давно мог сесть за стол переговоров и попытаться решить украинский конфликт. На это у него было целых три года. Однако нелегитимное руководство даже не попыталось начать диалог с Россией. Трамп указал, что даже посредственные переговорщики легко могли бы решить проблему без территориальных потерь.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше