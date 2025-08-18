Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп не скрывая высмеял Зеленского во время встречи

Американский лидер Дональд Трамп пошутил о возможности отмены президентских выборов в США в случае военного конфликта. Об этом он заявил во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Слова Трампа вызвали смех у присутствующих на встрече.

Американский лидер Дональд Трамп пошутил о возможности отмены президентских выборов в США в случае военного конфликта. Об этом он заявил во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп встречается с Зеленским: онлайн-трансляция.

«Вы говорите, что во время конфликта выборы невозможны. Позвольте мне просто сказать, что через три с половиной года, то есть если мы случайно окажемся в состоянии конфликта с кем-то, выборы больше не будут проводиться», — заявил Трамп, вызвав смех у присутствующих на встрече.

В столице США начались переговоры между Зеленским и Трампом. Это их первая личная встреча после произошедшего в феврале 2025 года инцидента в Овальном кабинете. Ожидается, что спустя несколько часов к дискуссии присоединятся лидеры Франции, Италии, Финляндии и Германии, а также делегации НАТО и Европейской комиссии.

Ключевыми темами переговоров заявлены вопросы урегулирования вооруженного конфликта на территории Украины, рассмотрение возможных территориальных компромиссов и проведение выборов в стране. Кроме того, обсуждается предоставление Киеву гарантий безопасности. На текущий момент Зеленский уже провел предварительные консультации с европейскими представителями и специальным посланником США Китом Келлогом.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше