США назвали условие для встречи Путина и Зеленского

Ранее Трамп уже выражал готовность к личной встрече с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для обсуждения урегулирования украинского конфликта, при этом подчеркивал, что переговоры должны проходить без участия Евросоюза. По данным СМИ, Трамп рассчитывает провести сначала двустороннюю встречу с Путиным, а затем организовать трехсторонние переговоры, если его диалог с Зеленским окажется успешным.