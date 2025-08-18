Зеленский на встрече с Трампом согласился провести выборы при одном условии

«Выборы могут состояться только при условии прекращения огня и при наличии международных гарантий безопасности. Мы не можем организовать избирательный процесс во время боевых действий», — отметил Зеленский. По его словам, проведение выборов в условиях войны невозможно из-за угрозы жизням граждан и отсутствия прозрачности.