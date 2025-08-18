Ричмонд
Зеленский на встрече с Трампом согласился провести выборы при одном условии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы в стране после установления режима прекращения огня. Об этом он сообщил 18 августа на встрече с бывшим президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, передает пресс-служба офиса украинского лидера.

По словам Зеленского, выборы на Украине возможны после завершения боевых действий.

«Выборы могут состояться только при условии прекращения огня и при наличии международных гарантий безопасности. Мы не можем организовать избирательный процесс во время боевых действий», — отметил Зеленский. По его словам, проведение выборов в условиях войны невозможно из-за угрозы жизням граждан и отсутствия прозрачности.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ России рассказали о главном страхе Зеленского.

В ходе переговоров Трамп выразил иную точку зрения, заявив, что, по его мнению, необходимость прекращения огня более не актуальна. Он подчеркнул, что Украина уже достаточно консолидирована для проведения выборов и должен быть найден другой путь решения вопроса.

Встреча Зеленского и Трампа проходит в Белом доме. Ранее западные партнеры настаивали на проведении выборов и территориальных уступках как условиях для урегулирования конфликта, а также обсуждали гарантии личной безопасности для Зеленского в случае его ухода с поста президента.

