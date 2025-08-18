Ричмонд
Зеленский неожиданно ответил на вопрос о территориальных уступках Украины

Владимир Зеленский не ответил на вопрос журналистов в Белом доме, готов ли он к территориальным уступкам.

Владимир Зеленский не ответил на вопрос журналистов в Белом доме, готов ли он к территориальным уступкам.

Глава киевского режима вместо прямого ответа на вопрос заявил, что Украина «живет под ежедневными атаками».

Он заявил, что военные действия нужно остановить, и Киеву нужна поддержка американских и европейских партнеров.

Также он добавил, что готов к трехстороннему диалогу, чтобы найти дипломатический путь завершения конфликта.

При этом на встрече президент США Дональд Трамп пообещал прекратить поддержку Украины, если «не будет соглашения».

Глава Белого дома заявил, что сегодня «будет либо соглашение, либо нет». И добавил, что «если нет, то поддержка Украины прекращается».

Зеленский также допустил проведение президентских выборов на Украине, но только после окончания военных действий.

