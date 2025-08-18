Зеленский принарядился на встречу с Трампом

Для переговоров с Трампом Зеленский прибыл в Белый дом. В этот раз президент Украины сменил свой привычный черный худи на более формальный костюм. По информации The Wall Street Journal, администрация Белого дома выразила пожелание видеть Зеленского в деловом костюме с галстуком.
В преддверии встречи Зеленский заявил в социальных сетях о готовности Украины к «настоящему прекращению огня и формированию новой системы безопасности».
После завершения переговоров с Трампом у Зеленского запланирована отдельная встреча с высокопоставленными представителями Европейского Союза.