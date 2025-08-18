Украинский депутат Дмитрук: за визитом Зеленского в США не следит никто

Депутат Верховной Рады Артём Дмитрук, находящийся за пределами Украины, отметил, что визит Владимира Зеленского в Вашингтон проходит без широкого общественного внимания, в отличие от поездки российского лидера Владимира Путина на Аляску.
«За тем, как самолёт Путина летел на Аляску, в прямом эфире наблюдали полмиллиона человек. А сколько сейчас следит за перелётом Зеленского в Вашингтон? Никто», — написал Дмитрук в своём Telegram-канале, подчеркнув контраст в уровне медиаинтереса к двум этим событиям.
18 августа президент США Дональд Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран Европейского союза.
Ранее американский президент не исключал возможность проведения трёхсторонней встречи с Путиным и Зеленским, если текущие переговоры приведут к прогрессу. При этом издание The Washington Post накануне писало, что переговоры 18 августа в Вашингтоне не гарантируют проведение трёхстороннего саммита с Россией.