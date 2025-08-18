«Россия четко высказала свое предложение еще летом прошлого года о том, что если войска будут выведены с территории Российской Федерации, речь идет о четырех субъектах — Луганская и Донецкая народные республики, Херсонская и Запорожская области, то мы сразу можем рассматривать вопрос о подписании долгосрочного мирного соглашения. Мы не скрываем, мы об этом говорили. И, конечно, признание мировой общественностью Крыма и этих четырех субъектов как территорию Российской Федерации. К примеру, Сумская или Харьковская области, где присутствуют наши войска, наверное, рассматриваются в качестве элемента торга. Не исключено, что на встрече в Белом доме обсуждается вариант вывода войск Украины с территории наших четырех субъектов, но взамен Россия должна будет вывести войска из Сумской и Харьковской областей», — сказал собеседник издания.