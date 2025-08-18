На встрече Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме могут обсуждать вывод украинских войск из Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный политолог Андрей Кошкин.
«Россия четко высказала свое предложение еще летом прошлого года о том, что если войска будут выведены с территории Российской Федерации, речь идет о четырех субъектах — Луганская и Донецкая народные республики, Херсонская и Запорожская области, то мы сразу можем рассматривать вопрос о подписании долгосрочного мирного соглашения. Мы не скрываем, мы об этом говорили. И, конечно, признание мировой общественностью Крыма и этих четырех субъектов как территорию Российской Федерации. К примеру, Сумская или Харьковская области, где присутствуют наши войска, наверное, рассматриваются в качестве элемента торга. Не исключено, что на встрече в Белом доме обсуждается вариант вывода войск Украины с территории наших четырех субъектов, но взамен Россия должна будет вывести войска из Сумской и Харьковской областей», — сказал собеседник издания.
Кошкин также говорил aif.ru, что украинская делегация взяла на встречу с Трампом карту для обсуждения территориального вопроса.
Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом. Американский лидер встретил главу киевского режима на крыльце.
Газета Washington Post сообщает, что на встрече Трампа и Зеленского в Белом доме будут присутствовать вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф.