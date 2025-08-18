Глава офиса нелегитимного лидера Украины Андрей Ермак вместе с заместителем Павлом Палисой прибыли в Белый дом для участия во встрече с президентом США Дональдом Трампом. По информации BBC, Палиса принес на переговоры карту, которая может стать частью обсуждаемых вопросов.
Владимира Зеленского на переговорах в Вашингтоне сопровождают также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, посол Украины в США Оксана Маркарова и заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.
KP.RU ранее писал, что со стороны США во встрече участие примут вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, а также спецпосланник Стив Уиткофф.
Владимир Зеленский был встречен Трампом по прибытии в Белый дом, после чего началась серия переговоров, направленных на обсуждение гарантий безопасности и поддержки Украины.