Глава офиса нелегитимного лидера Украины Андрей Ермак вместе с заместителем Павлом Палисой прибыли в Белый дом для участия во встрече с президентом США Дональдом Трампом. По информации BBC, Палиса принес на переговоры карту, которая может стать частью обсуждаемых вопросов.