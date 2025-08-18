Ранее уехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что за визитом главы киевского режима в Вашингтон для встречи с Трампом никто не следит, в отличии от визита российского лидера Владимира Путина на Аляску. Он обратил внимание, что за тем, как самолет российского президента летел на Аляску, в прямом эфире наблюдали полмиллиона человек. «А сколько людей следит за перелетом Зеленского в Вашингтон? Никто», — заключил политик.