Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Раде раскрыли истинную функцию Зеленского на встрече с Трампом

Дубинский назвал функцией мебели наличие Зеленского на встрече с Трампом.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме выполняет функцию мебели. Об это заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Зеленский на встрече с Трампом выполнил функцию мебели», — написал политик.

«Ждем дальше», — добавил парламентарий.

Ранее уехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что за визитом главы киевского режима в Вашингтон для встречи с Трампом никто не следит, в отличии от визита российского лидера Владимира Путина на Аляску. Он обратил внимание, что за тем, как самолет российского президента летел на Аляску, в прямом эфире наблюдали полмиллиона человек. «А сколько людей следит за перелетом Зеленского в Вашингтон? Никто», — заключил политик.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше