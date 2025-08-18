Стало известно, кому позвонит Трамп после встречи с Зеленским

Стало известно, кому американский президент Дональд Трамп позвонит после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Так, президент США отметил, что после встречи с Зеленским и рядом европейских лидеров он позвонит российскому президенту Владимиру Путину.
Трамп отметил, что он собирается провести телефонный разговор после сегодняшних встреч с Владимиром Путиным.
