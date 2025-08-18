Трамп не стал лично приветствовать лидеров Европы: руководитель протокола Белого дома приняла делегацию

Президент США Дональд Трамп не встречал лично европейских лидеров при их прибытии в Белый дом для участия в переговорах по ситуации на Украине, как показала трансляция телеканала Fox News. Обычно глава государства сам приветствует иностранных гостей, однако в этот раз церемонию встречи возглавила руководитель протокола Белого дома Моника Краули.