Трамп не стал лично приветствовать лидеров Европы: руководитель протокола Белого дома приняла делегацию

Президент США Дональд Трамп не встречал лично европейских лидеров при их прибытии в Белый дом для участия в переговорах по ситуации на Украине, как показала трансляция телеканала Fox News. Обычно глава государства сам приветствует иностранных гостей, однако в этот раз церемонию встречи возглавила руководитель протокола Белого дома Моника Краули.
По информации газеты Wall Street Journal, Краули лично встретила представителей европейских стран, прибывших на переговоры вместе с Владимиром Зеленским.
Издание отмечает, что такой подход стал заметным отклонением от привычной практики Трампа, который ранее демонстрировал личное участие в приветствии лидеров иностранных государств на официальных мероприятиях в Белом доме.
Напомним, Дональд Трамп лично встретил президента России Владимира Путина у трапа самолета перед саммитом на Аляске. Глава Белого дома и российский лидер обменялись крепким рукопожатием. Американский глава также отдал честь, встречая Путина на красной дорожке.