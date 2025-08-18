Трамп заявил, что «только что» опосредованно общался с Путиным

В Анкоридже 15 августа состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры, главной темой которых был российско-украинский конфликт, продлились 2 часа 45 минут. Президенты России и США назвали беседу конструктивной и заявили о достигнутом прогрессе. По итогу Дональд Трамп созвонился с Владимиром Зеленским, а затем и организовал с ним встречу.