Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что «только что» опосредованно общался с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что незадолго до встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским опосредованно разговаривал с российским коллегой Владимиром Путиным. Американский лидер пообещал позвонить президенту РФ после переговоров в Вашингтоне.

Источник: Reuters

«Он ожидает моего звонка, когда мы завершим эту встречу», — сказал Дональд Трамп на пресс-подходе в Овальном кабинете. Как осуществлялся его непрямой контакт с Владимиром Путиным, он не уточнил.

В Анкоридже 15 августа состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры, главной темой которых был российско-украинский конфликт, продлились 2 часа 45 минут. Президенты России и США назвали беседу конструктивной и заявили о достигнутом прогрессе. По итогу Дональд Трамп созвонился с Владимиром Зеленским, а затем и организовал с ним встречу.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше