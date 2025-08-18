Трамп заявил, что позвонит Путину сразу после встречи с Зеленским и европейскими лидерами

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп намерен проинформировать президента России Владимира Путина об итогах встреч с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме. Об этом он заявил на начавшейся встрече с Зеленским в Овальном кабинете Белого дома, сообщает ТАСС.