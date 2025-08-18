Ричмонд
Трамп признался, что любит россиян и хочет завершения украинского конфликта

Президент США выразил уверенность в заинтересованности Москвы в разрешении кризиса.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским признался, что испытывает любовь к россиянам.

«Я люблю россиян. Я люблю их всех и хочу, чтобы война прекратилась», — заявил он.

Ранее президент США заявил, что убежден в заинтересованности Москвы в разрешении украинского кризиса. Он также указал на важность долгосрочного урегулирования конфликта.

