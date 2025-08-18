Трамп признался, что любит россиян и хочет завершения украинского конфликта

Американский лидер Дональд Трамп на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским признался, что испытывает любовь к россиянам.
«Я люблю россиян. Я люблю их всех и хочу, чтобы война прекратилась», — заявил он.
Ранее президент США заявил, что убежден в заинтересованности Москвы в разрешении украинского кризиса. Он также указал на важность долгосрочного урегулирования конфликта.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше