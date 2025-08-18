Ричмонд
Трамп намерен позвонить Путину после встречи с Зеленским и лидерами Европы

Глава Соединенных Штатов заявил, что любит народы России и Украины.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп планирует связаться по телефону с российским президентом Владимиром Путиным после переговоров с Владимиром Зеленским.

Трамп подчеркнул, что собирается поделиться с Путиным информацией, полученной во время встреч с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.

«У нас будет телефонный звонок сразу после сегодняшних встреч… Он ожидает моего звонка, когда мы завершим эту встречу», — сообщил американский президент.

Ранее Дональд Трамп заявил о своей убежденности в том, что Россия заинтересована в разрешении украинского конфликта.

