Трамп намерен позвонить Путину после встречи с Зеленским и лидерами Европы

Президент США Дональд Трамп планирует связаться по телефону с российским президентом Владимиром Путиным после переговоров с Владимиром Зеленским.
Трамп подчеркнул, что собирается поделиться с Путиным информацией, полученной во время встреч с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.
«У нас будет телефонный звонок сразу после сегодняшних встреч… Он ожидает моего звонка, когда мы завершим эту встречу», — сообщил американский президент.
Ранее Дональд Трамп заявил о своей убежденности в том, что Россия заинтересована в разрешении украинского конфликта.
