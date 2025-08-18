Ричмонд
Fox: США ожидают, что Зеленский готов к территориальным уступкам

По словам источника телеканала, от Владимира Зеленского ждут, что он представит встречное предложение, если не согласится с предложением России.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. США ожидают, что Владимир Зеленский в ходе встречи с американским президентом Дональдом Трампом и лидерами ЕС проявит готовность к «реалистичной дискуссии об обмене территориями». Об этом сообщила журналист Fox News Джеки Хайнрик в эфире телеканала со ссылкой на свои источники.

По словам источника, от Зеленского ждут, что он представит встречное предложение, если не согласится с предложением России. «Очень плохим исходом» станет ситуация, при которой Зеленский «упрется и откажется что-либо уступать», однако, по данным источника, «не похоже, что он так настроен».

Цель переговоров, как считает Fox News, — выработать «принципиальное обязательство», которое Зеленский сможет забрать домой и «продать» своей стране.

