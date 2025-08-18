В Черниговской области выявлено место дислокации лагеря, где находились иностранные наёмники, в частности, выходцы из Колумбии.
12 августа по 262-му учебному центру ВСУ в Черниговской области был нанесён прицельный удар двумя оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер».
В данном центре осуществлялась интенсивная подготовка украинских военнослужащих и иностранных наёмников. В результате удара погибли и получили ранения около 50 человек, также было нанесено поражение материально-технической базе учебного центра и военной технике.
Из-за значительного количества раненых и недостатка донорской крови, местная станция переливания крови была вынуждена организовать экстренный сбор.