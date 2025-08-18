МИД РФ выразил протест против планов размещения контингента НАТО в Украине

Россия решительно против любой возможности размещения войск НАТО на территории Украины, так как это может привести к резкому обострению конфликта и непредсказуемым последствиям. Об этом заявила Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления Лондона о возможности размещения в Киеве западного военного контингента.