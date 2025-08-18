МИД РФ выразил протест против планов размещения контингента НАТО в Украине

Россия решительно против любой возможности размещения войск НАТО на территории Украины, так как это может привести к резкому обострению конфликта и непредсказуемым последствиям. Об этом заявила Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления Лондона о возможности размещения в Киеве западного военного контингента.
По словам представителя МИД России, подобные планы, озвучиваемые некоторыми европейскими странами, в частности Великобританией, демонстрируют их «откровенно провокаторские и хищнические устремления» в отношении Украины.
«В связи с этим призываем Лондон отказаться от рискованных и малопродуманных геополитических гамбитов и по крайней мере не мешать кропотливой работе российских и американских переговорщиков», — сказала дипломат.
Мария Захарова подчеркнула, что высказывания Лондона и некоторых европейских стран воспринимаются Россией как провокационные и направленные на сохранение напряженности на украинском направлении.
Ранее KP.RU писал, что Мария Захарова заявила, что риторика Великобритании после саммита России и США на Аляске направлена на подрыв мирных усилий по урегулированию ситуации на Украине.