Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для переговоров Трампа и Зеленского развернули карту Украины

Карту Украины и утраченных ею регионов установили в Овальном кабинете, в котором остались разговаривать без журналистов украинский и американский президенты. Карту принесла делегация Киева.

Источник: РБК

В Овальном кабинете перед закрытой частью переговоров украинского и американского президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа развернули огромную карту боевых действий, пишет Би-би-си.

Ее установили напротив президентского стола. На карте изображена территория Украины, а также территории ДНР, ЛНР, Крыма, Херсонской и Запорожской областей, присоединенных к России по результатам референдумов.

Карту принесла украинская делегация.

Трамп и Зеленский перед закрытой частью переговоров провели открытую, на которой произнесли вступительные слова и кратко ответили на вопросы журналистов.

В частности, президент США заявил, что мир можно согласовать и во время боевых действий. «Хотелось бы, чтобы они перестали [воевать]. Я бы хотел, чтобы они остановились, но стратегически это может быть невыгодно как для одной, так и для другой стороны», — сказал республиканец.

После закрытой части переговоров Зеленского и Трампа стороны продолжат общение в расширенном формате с участием европейских лидеров.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше