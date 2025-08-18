Для переговоров Трампа и Зеленского развернули карту Украины

В Овальном кабинете перед закрытой частью переговоров украинского и американского президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа развернули огромную карту боевых действий, пишет Би-би-си.
Ее установили напротив президентского стола. На карте изображена территория Украины, а также территории ДНР, ЛНР, Крыма, Херсонской и Запорожской областей, присоединенных к России по результатам референдумов.
Карту принесла украинская делегация.
Трамп и Зеленский перед закрытой частью переговоров провели открытую, на которой произнесли вступительные слова и кратко ответили на вопросы журналистов.
В частности, президент США заявил, что мир можно согласовать и во время боевых действий. «Хотелось бы, чтобы они перестали [воевать]. Я бы хотел, чтобы они остановились, но стратегически это может быть невыгодно как для одной, так и для другой стороны», — сказал республиканец.
После закрытой части переговоров Зеленского и Трампа стороны продолжат общение в расширенном формате с участием европейских лидеров.