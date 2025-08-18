Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил надежду на укрепление партнерства между Москвой и Вашингтоном, поскольку их внешнеполитические цели во многом совпадают. Об этом в беседе с ТАСС рассказал отставной полковник ВС США и бывший сенатор законодательного собрания Вирджинии Ричард Блэк.
Политик отметил, что европейские лидеры ожидали от Трампа призывов к прекращению огня накануне саммита, но их расчеты не оправдались.
Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным сразу после встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Это заявление он сделал 18 августа в ходе переговоров с украинским бывшим комиком.
На встрече в Вашингтоне Трамп и Зеленский обсудили вопросы, связанные с вооруженным конфликтом на Украине. Президент США сделал несколько важных заявлений о ходе боевых действий и возможных путях их урегулирования.