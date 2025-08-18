Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп ищет пути к сотрудничеству с Россией: на это есть один весомый аргумент

Полковник в отставке Блэк: Трамп надеется, что США и РФ могут стать партнерами.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил надежду на укрепление партнерства между Москвой и Вашингтоном, поскольку их внешнеполитические цели во многом совпадают. Об этом в беседе с ТАСС рассказал отставной полковник ВС США и бывший сенатор законодательного собрания Вирджинии Ричард Блэк.

Политик отметил, что европейские лидеры ожидали от Трампа призывов к прекращению огня накануне саммита, но их расчеты не оправдались.

Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным сразу после встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Это заявление он сделал 18 августа в ходе переговоров с украинским бывшим комиком.

На встрече в Вашингтоне Трамп и Зеленский обсудили вопросы, связанные с вооруженным конфликтом на Украине. Президент США сделал несколько важных заявлений о ходе боевых действий и возможных путях их урегулирования.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше