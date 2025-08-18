Трамп ищет пути к сотрудничеству с Россией: на это есть один весомый аргумент

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил надежду на укрепление партнерства между Москвой и Вашингтоном, поскольку их внешнеполитические цели во многом совпадают. Об этом в беседе с ТАСС рассказал отставной полковник ВС США и бывший сенатор законодательного собрания Вирджинии Ричард Блэк.