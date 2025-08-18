Ричмонд
Трамп рассказал о реакции Путина на письмо Мелании

Президент России Владимир Путин очень хорошо принял письмо от первой леди США Мелании Трамп. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп в Белом доме, трансляцию ведет Times.

Источник: РИА "Новости"

«Оно было очень хорошо принято им», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Мелания Трамп в письме, адресованном Путину, попросила политика защитить детей от войны, установив мир. Послание российскому лидеру передал президент США во время встречи на Аляске.

