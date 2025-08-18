По словам временно исполняющего обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского, западные государства проявляют растущее нежелание организовывать заседания Совета Безопасности ООН, посвященные Украине. В интервью ТАСС он объяснил это тем, что «отвратительная политика» Киева становится все более явной.
«Складывается впечатление, что нашим западным коллегам становится всё сложнее созывать подобные заседания, так как ядро гнусной политики на Украине становится всё более и более очевидным», — заявил он.
Дипломат также отметил, что Россия никогда не выступает против диалога на тему Украины.