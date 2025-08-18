Ричмонд
Трамп назвал визит Путина на Аляску «чудесным»

Президент США указал, что СМИ крайне негативно оценивают прошедший в Анкоридже двухсторонний саммит.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что считает чудесным прошедший 15 августа визит президента России Владимира Путина на Аляску. Он указал, что медиа СМИ негативно оценивают прошедший в Анкоридже саммит между США и Россией, передает ТАСС.

«В качестве примера они привели тот факт, что приезд президента России Владимира Путина в Соединенные Штаты стал огромным поражением для Дональда Трампа. Нет, то, что он сделал, было и правда чудесным. Для него это было нелегко», — отметил глава США.

15 августа на военной базе на Аляске прошла встреча Путина и Трампа. Общение длилось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине президента США по дороге к основному месту переговоров и в узком составе «три на три».

Также Дональд Трамп признался, что любит россиян и хочет завершения украинского конфликта. Президент США выразил уверенность в заинтересованности Москвы в разрешении кризиса.

Кроме этого, Дональд Трамп, выступая перед встречей с Владимиром Зеленским в Белом доме, заявил, что идея о недопустимости вступления Украины в Североатлантический альянс существовала уже очень давно. По его словам, этот вопрос пока не планируется обсуждать на переговорах.

