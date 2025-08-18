Ричмонд
ВВС: перед переговорами в Овальном кабинете поставили большую карту Украины

Перешедшие под контроль ВС РФ территории обозначены розовым, указало издание.

Источник: Аргументы и факты

Перед началом закрытых переговоров в Овальном кабинете Белого дома установили большую карту Украины, передает ВВС.

Утверждается, что ее разместили напротив стола, за которым сидели Трамп и Зеленский, сразу после того, как журналистов попросили покинуть кабинет. Сообщается, что восточная часть Украине на карте заштрихована розовым — так обозначены территории, которые перешли под российский контроль.

Издание предположило, что карту Трамп может использовать как наглядный аргумент для давления на Зеленского по обмену территорий на мир.

Ранее завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный политолог Андрей Кошкин рассказал aif.ru, что на встрече Зеленского и Трампа в Белом доме могут обсуждать вывод украинских войск из Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.