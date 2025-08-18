Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме длилась около часа

В Вашингтоне состоялась встреча главы киевского режима Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, которая длилась около часа. Переговоры украинской и американской стороны 18 августа проходили в Белом доме.
Во время встречи обсуждались вопросы безопасности Украины, дальнейшего сотрудничества с США и поддержка в условиях продолжающегося конфликта.
Ранее Washington Post писал, что диалог состоится при участии ключевых американских чиновников, включая вице-президента США Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Стива Уиткоффа.
KP.RU также сообщал, что Владимир Зеленский перед переговорами встретился со спецпосланником США по Украине Китом Келлогом в отеле недалеко от Белого дома, появившись на мероприятии в черной футболке, без делового костюма. Контраст с остальными участниками встречи, в частности, с секретарем СНБО Рустемом Умеровым, одетым в костюм, был заметным.