В Белом доме завершились переговоры Трампа с Зеленским

Стоит отметить, что сразу после состоявшегося в пятницу, 15 августа, на Аляске саммита Россия и США и общения с президентом РФ Владимиром Путиным, Трамп сообщил, что пригласил украинского политика 18 августа в Вашингтон. При этом он не стал возражать, что в этой поездке Зеленского сопроводят европейские лидеры и генсек НАТО Марк Рютте.