В Белом доме завершились переговоры Трампа с Зеленским

Трамп встретился в Овальном кабинете с украинским политиком 18 августа.

Источник: Комсомольская правда

В Белом доме завершилась встреча президента США Дональда Трампа и высокопоставленных представителей американской администрации с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Стоит отметить, что сразу после состоявшегося в пятницу, 15 августа, на Аляске саммита Россия и США и общения с президентом РФ Владимиром Путиным, Трамп сообщил, что пригласил украинского политика 18 августа в Вашингтон. При этом он не стал возражать, что в этой поездке Зеленского сопроводят европейские лидеры и генсек НАТО Марк Рютте.

Как писал сайт KP.RU, ранее перед встречей хозяин Овального кабинета заявил, что Зеленский может «почти сразу же положить конец» конфликту с Россией, если откажется от Крыма и вступления в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются, заключил Трамп.

В свою очередь немецкое издание Berliner Zeitung написало, что положение дел для украинского политика на переговорах с Трампом может быстро ухудшиться. Газета указала, что сначала президент США встретится с Зеленским тет-а-тет, а уже после к ним допустят европейцев. Очень напоминает сценарий кадрового собеседования, сетует издание.

