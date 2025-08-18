Дана первая оценка встречи Трампа и Зеленского: «Воспитательный момент»

Открытая часть переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне обошлась без сенсаций. 45 минут прямой трансляции, которая задумывалась как брифинг, фактически стали началом продавливания хозяина Банковой на условия, которые ранее обговорили на саммите в Анкоридже президенты России и США. Политолог-американист Малек Дудаков назвал происходящее сегодня в Белом доме воспитательным моментом как для Киева, так и для Европы.
«Вторая встреча Трампа и Зеленского в Белом доме ожидаемо прошла не так драматично, как первая. С Зеленским заранее поработал Кит Келлог, ответственный в команде Трампа за переговоры с Киевом. Именно его провалом была февральская перепалка, и Келлогу было важно избежать её повторения», — написал Малек Дудаков в своем телеграм-канале.
По мнению аналитика, без сенсаций обошлись и первые публичные комментарии Дональда Трампа на переговорах с Зеленским. Так, президент США на официальном уровне подтвердил отказ от принятия Украины в НАТО.
«Вместо этого Киеву опять предоставят некие абстрактные гарантии безопасности в духе того, что Зеленский уже ранее получал от администрации Байдена», — подчеркнул политолог и добавил, что эти гарантии «не будут похожи на жёсткие обязательства вроде тех, что США предоставляют, скажем, Японии или Южной Корее. Скорее речь будет идти о размытых формулировках в духе тех, которые имеются у США с Израилем или Тайванем. Вашингтон оставит за собой право не приходить на помощь Киеву. Поставки оружия будут идти через Европу с большим лагом по времени».
Эксперт также обратил внимание на намеки Трампа в адрес Зеленского о выборах.
«Обсуждается сценарий выборов в Раду, после которых команда Трампа надеется сформировать управляемый для себя состав кабмина. После чего можно будет принимать любые решения по Украине в обход Зеленского», — объяснил Дудаков.
По его мнению, происходящее в эти минуты в Белом доме — демонстрация усиливающегося давления на Зеленского и европейцев с целью подписания Киевом долгосрочного мирного соглашения с Москвой.
«Позиция украинских лоббистов уже сильно корректируется, то же самое можно сказать и про европейский истеблишмент. Сегодняшнее действо в Белом доме можно назвать воспитательным моментом — и для украинцев, и для европейцев», — заключил эксперт.