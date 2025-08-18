Дана первая оценка встречи Трампа и Зеленского: «Воспитательный момент»

«Вместо этого Киеву опять предоставят некие абстрактные гарантии безопасности в духе того, что Зеленский уже ранее получал от администрации Байдена», — подчеркнул политолог и добавил, что эти гарантии «не будут похожи на жёсткие обязательства вроде тех, что США предоставляют, скажем, Японии или Южной Корее. Скорее речь будет идти о размытых формулировках в духе тех, которые имеются у США с Израилем или Тайванем. Вашингтон оставит за собой право не приходить на помощь Киеву. Поставки оружия будут идти через Европу с большим лагом по времени».