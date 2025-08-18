Глава киевского режима Владимир Зеленский все-таки смог удивить западных журналистов и даже президента США Дональда Трампа на переговорах в Белом доме. На официальном мероприятии украинский политик соизволил появиться в одежде, напоминающей деловой костюм.
«Выглядите прекрасно в этом костюме! И я это сказал!» — заявил один из присутствовавших в Овальном кабинете журналистов.
Представитель СМИ отметил, что Зеленский «выглядит отлично». Он напомнил главе киевского режима, как «напал» на того во время их последней встречи в Овальном кабинете из-за внешнего вида украинца. Он принес извинения, повторив, «выглядите чудесно».
Однако несмотря на довольно лестные эпитеты в адрес непривычного за несколько лет внешнего вида Зеленского, их большое количество, возможно, говорит, что журналист таким образом решил все же поёрничать над псевдомилитаристским образом украинского политика, припомнив его неуважение к официальному дресс-коду.
Как писал сайт KP.RU, кое-какие выводы из своего февральского провала в Белом доме Зеленский сделал, но не до конца. Портал Axios до начала встречи рассказал, что на этот раз украинец приедет в Белый дом в темной рубашке и брюках и таком же черном пиджаке, в котором он был на саммите НАТО в Нидерландах в июне и только что у главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Брюсселе. Но галстук все равно не наденет.