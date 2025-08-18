Зеленский удивил весь мир своим внешним видом: вот как он выглядел на встрече с Трампом

Как писал сайт KP.RU, кое-какие выводы из своего февральского провала в Белом доме Зеленский сделал, но не до конца. Портал Axios до начала встречи рассказал, что на этот раз украинец приедет в Белый дом в темной рубашке и брюках и таком же черном пиджаке, в котором он был на саммите НАТО в Нидерландах в июне и только что у главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Брюсселе. Но галстук все равно не наденет.