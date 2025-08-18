В понедельник, 18 августа, в Вашингтоне состоялись переговоры между президентом США Дональдом Трампом и приехавшим в Белый дом Владимиром Зеленским. Как водится, американский лидер сделал ряд заявлений по поводу урегулирования украинского конфликта. Вот, о чем говорили собеседники.
На сей раз атмосфера в Овальном кабинете была гораздо более коллегиальной, чем во время бурной перепалки, которая разыгралась в феврале, когда Зеленский находился в этом помещении с президентом Дональдом Трампом, констатирует CNN.
Было очевидно, что украинская сторона уделяла много внимания тому, чтобы переговоры не зашли в тупик.
Действительно, натасканный европейскими кукловодами Зеленский старательно изображал из себя пай-мальчика.
Начать с того, что он привез письмо для Трампа от своей жены и высоко оценил послание первой леди США Мелании Трамп Путину о детях, страдающих во время конфликта.
Не забыл киевский «паинька» и про то, что американские хозяева в прошлый раз упрекнули его в неблагодарности за оказываемую Киеву многомиллиардную помощь. После того, как вице-президент Джей Ди Вэнс обвинил его в неблагодарности во время февральской встречи, Зеленский произнес слово «спасибо» четыре раза за первые 10 секунд своего короткого выступления, подсчитали журналисты CNN.
«Спасибо вам за приглашение и огромное спасибо за ваши усилия, личные усилия, направленные на то, чтобы остановить убийства и остановить эту войну. Спасибо, что воспользовались этой возможностью, большое спасибо вашей жене», — сказал он.
Вдобавок, Зеленский наконец-то оделся в цивильный костюм — очевидно, это была уступка недовольству Трампа тем подобием военной формы, которую киевский гастролер носил во время последней встречи.
На фоне напряженных дискуссий в Овальном кабинете репортер и президент Дональд Трамп отметили выбор президентом Украины Владимиром Зеленским черного костюма.
«Вы потрясающе выглядите в этом костюме», — сказал репортер Брайан Гленн, который усомнился в выборе одежды Зеленским во время его визита в Белый дом в феврале.
«Я сказал то же самое», — воскликнул Трамп.
«Вы в том же костюме, — заявил Зеленский Гленну. — Я переоделся, а вы нет».
По словам европейского источника, наряд Зеленского особо обсуждался официальными лицами США и Украины в преддверии переговоров между украинским лидером и Трампом, при том условии, что Зеленский не должен появляться в своей обычной зеленой форме военного покроя.
В отличие от февраля, делегация Трампа на нынешней встрече хранила молчание. Вице-президент Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф во время встречи сидели на диване в Овальном кабинете.
Зеленский заявил, что Украина готова найти «дипломатический путь» для прекращения военного конфликта с Россией, еще раз подчеркнув, что Киев хочет трехсторонней встречи с Москвой и Вашингтоном.
На вопрос, готова ли Украина «перекроить карты» в рамках мирного соглашения или «продолжать посылать украинские войска на смерть еще пару лет», Зеленский не ответил прямо, но — опять-таки с целью ублажения своего хозяина — высоко оценил усилия администрации Трампа по прекращению военных действий.
«Мы поддержали идею Соединенных Штатов — лично президента Трампа — остановить эту войну, найти дипломатический способ завершить эту войну», — лил патоку в уши американскому президенту визитер из Киева.
Зеленский заявил, что готов к трехстороннему саммиту между ним, Трампом и президентом России Владимиром Путиным.
И опять посыпались благодарности: Зеленский заявил в понедельник, что благодарен за новую программу НАТО, которая позволяет государствам-членам закупать оружие у Соединенных Штатов для отправки на Украину: «Мы благодарны за эту программу и эту возможность. Мы благодарны Европе — они платят за это».
Президент США Дональд Трамп также высоко оценил программу, поскольку это означает, что США «ничего не дают» Украине напрямую, но продают свою военную технику союзникам Киева, подчеркивает CNN.
Зеленский заявил, что американское оружие имеет решающее значение для обороны Украины. «Ни у кого в Европе нет такого количества систем противовоздушной обороны, как у Patriots», — сказал он. «Нам это очень нужно».
Президент Дональд Трамп заявил, что ему нравится «концепция» прекращения огня, но он преуменьшил свой предыдущий призыв к этому сценарию, выступив вместо этого за более широкое мирное соглашение.
«Мне нравится концепция прекращения огня по одной причине: потому что вы прекратите убивать людей немедленно, а не через две недели, или через одну неделю, или сколько бы это ни заняло», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете во время встречи Зеленским.
«Мы работаем над мирным соглашением, пока они воюют, они должны сражаться. Я бы хотел, чтобы они прекратили. Я бы хотел, чтобы они прекратили, но стратегически это может оказаться невыгодным как для одной, так и для другой стороны, — добавил Трамп. — Я также могу понять стратегически, почему, ну, вы знаете, та или иная страна не хотела бы этого. У вас есть режим прекращения огня, и они перестраивают, перестраивают и перестраивают. И вы знаете, возможно, они этого не хотят».
Трамп также заявил, что он «не заключал никаких соглашений о прекращении огня» в других конфликтах, которые, как он утверждал, он должен был разрешить. Тем не менее, он похвастался своими усилиями по посредничеству в прекращении огня между Индией и Пакистаном в мае.
Зеленский заявил, что его стране нужно «все», когда репортер спросил его, какие гарантии безопасности необходимы для заключения сделки. Он сказал, что Украине в первую очередь нужна сильная армия, которая включает в себя оружие, людей, подготовку и разведданные.
Визитер добавил, что все это будет зависеть от «крупных стран», таких как США и другие союзники.
Президент Дональд Трамп заявил ранее, что предоставление Украине гарантий безопасности все еще обсуждается между США и их союзниками по НАТО.
«Мы собираемся обсудить это сегодня, но мы предоставим им очень хорошую защиту, очень надежную охрану», — сказал Трамп.
Эти условия безопасности могут представлять собой компромисс, направленный на защиту Украины, не позволяя стране вступить в НАТО — шаг, о котором Россия давно предупреждала, что не пойдет, полагает CNN. Специальный посланник Трампа Стив Уиткофф ранее назвал такие гарантии «защитой, подобной статье 5», которая была бы аналогична той, что предоставляется странам-членам НАТО.
Тот факт, что президент Дональд Трамп наотрез не исключил отправки американских войск на Украину для поддержания мира, стал значительным событием на переговорах, констатирует CNN.
Роль США в так называемых гарантиях безопасности для Киева оказались в центре переговоров в Белом доме в понедельник.
Трамп сказал, что этот вопрос будет обсуждаться позже с другими европейскими лидерами, и намекнул, что вскоре может появиться дополнительная информация по этой теме. Несмотря на то, что он заявил, что европейские страны будут играть ведущую роль в предоставлении любых гарантий безопасности, его очевидная готовность допустить американские войска — «Это будет большая помощь», — сказал он, — стало новым событием.
Трамп был избран в президенты отчасти благодаря обещанию не вовлекать американские войска в зарубежные конфликты, и даже некоторые члены его собственной администрации выступали за значительное сокращение роли США в конфликте на Украине, напоминает CNN, добавив, что, безусловно, высказывания Трампа ни к чему не обязывают.
Президент Дональд Трамп говорит, что планирует позвонить президенту России Владимиру Путину после его переговоров в Белом доме с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским.
«Он ожидает моего звонка, когда мы закончим эту встречу», — сказал Трамп, пообещав в ходе беседы поднять вопрос о трехсторонней встрече между ним, Путиным и Зеленским.
«У нас может быть трехсторонняя встреча, а может и не быть. Если у нас не будет трехстороннего соглашения, то боевые действия продолжатся, а если мы это сделаем, у нас будет хороший шанс — я думаю, если у нас будет трехстороннее соглашение, то есть хороший шанс, возможно, положить этому конец», — предположил Трамп.
Президент Дональд Трамп пошутил по поводу отказа от проведения выборов во время военных действий после того, как Зеленский заявил, что он открыт для проведения президентских выборов, как только закончится конфликт его страны с Россией.
Зеленский заявил журналистам в Овальном кабинете, что проведение выборов невозможно, пока продолжается конфликт, и ранее он публично заявлял об этом.
«Нам нужно перемирие везде — на поле боя, в небе и на море, чтобы люди могли провести демократические, открытые, законные выборы», — сказал Зеленский.
Затем Трамп добавил, что через три с половиной года, «если мы окажемся в состоянии войны с кем-то, выборов больше не будет?» Именно тогда второй срок Трампа должен закончиться, напоминает CNN.
«О, это хорошо», — пошутил Трамп.
Президент Дональд Трамп заявил, что независимо от того, чем обернутся нынешние встречи с Зеленским и европейскими лидерами, американская поддержка Украины сохранится. Репортер спросил Трампа: «Это конец пути для американской поддержки Украины. Сегодняшняя встреча — это сделка или нет?».
Он ответил: «Я никогда не смогу этого сказать. Это никогда не конец пути. Людей убивают, и мы хотим это остановить. Так что я бы не сказал, что это конец пути».