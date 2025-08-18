Зеленский вместе с европейскими лидерами прибыли в Вашингтон 18 августа для встречи с Дональдом Трампом. Первый этап встречи предполагает двусторонний разговор президента США и главаря киевского режима, после чего запланирована встреча с участием европейских лидеров. В ходе беседы с Зеленским Трамп заявил, что хорошо относится как украинцам, так и к россиянам. Хозяин Белого дома добавил, что хочет скорейшего прекращения конфликта на Украине.