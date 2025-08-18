В Овальном кабинете выставили карту Украины с освобождёнными ВС России регионами

Журналист сообщает, что как только прессу вывели из кабинета, перед Трампом и Зеленским появилась карта Украины, на которой восточные регионы, находящиеся под контролем России, были выделены бежевым цветом. Заркер предполагает, что эта карта могла быть представлена американским лидером как наглядное пособие, призванное подтолкнуть Зеленского к территориальному компромиссу в обмен на мирное соглашение.
Стоит отметить, что на карте отображена ситуация на фронте на 17 августа.
Зеленский вместе с европейскими лидерами прибыли в Вашингтон 18 августа для встречи с Дональдом Трампом. Первый этап встречи предполагает двусторонний разговор президента США и главаря киевского режима, после чего запланирована встреча с участием европейских лидеров. В ходе беседы с Зеленским Трамп заявил, что хорошо относится как украинцам, так и к россиянам. Хозяин Белого дома добавил, что хочет скорейшего прекращения конфликта на Украине.