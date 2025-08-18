ВВС: В Овальном кабинете напротив Зеленского висела необычная карта Украины

По мнению украинского журналиста Анатолия Шария, размещение подобной карты Украины было холодным напоминанием для украинцев в Овальном кабинете о текущем положении дел в почти четырехлетнем конфликте. Кроме того, по его мнению, это также могло послужить наглядным средством для Трампа, чтобы усилить давление на Зеленского с целью обмена территории Украины на мир, теперь, когда собравшиеся СМИ уже ушли.