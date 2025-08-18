ВВС: В Овальном кабинете напротив Зеленского висела необычная карта Украины

Необычная карта Украины была размещена в Овальном кабинете на встрече президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщил телеканал ВВС.
«В Овальном кабинете, напротив стола “Резолют”, за которым сидели Дональд Трамп и Владимир Зеленский, висела большая карта Украины», — говорится в публикации.
Отмечалось, что восточная часть республики, закрашенная в розовый цвет, обозначала территорию, которая в настоящее время контролируется российской армией, а это примерно 20% территории страны.
По мнению украинского журналиста Анатолия Шария, размещение подобной карты Украины было холодным напоминанием для украинцев в Овальном кабинете о текущем положении дел в почти четырехлетнем конфликте. Кроме того, по его мнению, это также могло послужить наглядным средством для Трампа, чтобы усилить давление на Зеленского с целью обмена территории Украины на мир, теперь, когда собравшиеся СМИ уже ушли.
Как писал сайт KP.RU, ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак вместе с замом Павлом Палисой приехали в Белый дом для участия во встрече с Трампом. По информации BBC, Палиса принес на переговоры карту Украины, которая может стать частью обсуждаемых вопросов.