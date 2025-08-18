Ричмонд
Владимир Зеленский назвал условие для проведения выборов на Украине

Нужно обеспечить безопасные условия для организации выборов, считает Зеленский.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский, заявил о готовности рассмотреть возможность проведения выборов на Украине, но считает, что сначала нужно обеспечить безопасные условия для их организации.

«Я открыт к проведению выборов, но для этого нужна безопасность», — заявил он, отвечая на вопрос журналиста во время переговоров с американским президентом Дональдом Трампом.

По словам Зеленского, прекращение военных действий является необходимым условием для обеспечения этой безопасности.

В ответ на это Трамп в шутливой форме предположил, что в случае продолжения военных действий, возможно, и в Соединенных Штатах не стоит проводить выборы через 3,5 года.

Срок полномочий Зеленского истек после 20 мая 2024 года, и с тех пор президентские выборы в стране не проводились. При этом Зеленский неоднократно заявлял, что вопрос его легитимности не вызывает у него опасений.

