Трамп заявил, что обсудит с Зеленским вопрос обмена территорий

ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС предстоит обсудить возможность «обмена территориями» и нужно учитывать «линию соприкосновения».
«Мы должны обсудить возможный обмен территориями, принять это во внимание, линию соприкосновения», — заявил Трамп на встрече с лидерами ЕС и Зеленским.
