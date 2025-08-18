Ричмонд
Трамп заявил, что обсудит с Зеленским вопрос обмена территорий

Трамп заявил, что обсудит с Зеленским и лидерами ЕС вопрос обмена территорий.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС предстоит обсудить возможность «обмена территориями» и нужно учитывать «линию соприкосновения».

«Мы должны обсудить возможный обмен территориями, принять это во внимание, линию соприкосновения», — заявил Трамп на встрече с лидерами ЕС и Зеленским.

