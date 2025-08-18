Зеленский сделал заявление о проведении выборов на Украине

Кроме того, Трамп пошутил, что может воспользоваться подобной логикой в будущем через три года, то есть отменить выборы из-за военного конфликта. Ранее американский лидер заявил, что сегодня будет либо соглашение по Украине, либо нет. По его словам, если нет, то поддержка Киева со стороны Вашингтона прекращается.