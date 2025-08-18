Трамп: Россия примет гарантии безопасности для Украины

«Президент Путин сделал очень важный шаг, согласившись с тем, что Россия примет гарантии безопасности для Украины, и это один из ключевых моментов, который нам нужно рассмотреть, и мы собираемся обсудить это за столом переговоров, а также то, кто что будет делать по существу», — сказал Дональд Трамп на встрече с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Перед этим состоялась встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. По словам украинского президента, обсуждались в том числе гарантии безопасности Украины.
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф говорил, что Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин во время переговоров на Аляске договорились о гарантиях безопасности для Украины. По словам американского чиновника, речь идет об аналогии с 5-й статьей НАТО. Владимир Путин после переговоров с американским коллегой говорил, что Россия готова работать над обеспечением безопасности Украины.