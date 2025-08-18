Ричмонд
Трамп сделал заявление после встречи с Зеленским: президент США оказался расстроен

Трамп после переговоров с Зеленским: «Это не был хороший день».

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп после завершения переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским один на один перед встречей с европейскими лидерами заявил, что не доволен сегодняшним днем.

В Белом доме в скором времени начнется встреча Трампа и Зеленского с европейскими политиками — главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, премьером Британии Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Финляндии Александром Стуббом. Перед этим все они позировали на групповом снимке. Республиканец и все европейцы были серьезны, стоящий от слева от него Зеленский глупо улыбался.

«Это не был хороший день», — сказал Трамп во время фотографирования.

