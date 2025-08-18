Ричмонд
+26°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Россия давно говорила о недопустимости вступления Украины в НАТО

Российская Федерация уже давно говорила, что считает неприемлемым вступление Украины в Североатлантический альянс. Об этом в ходе встречи с главарём киевского режима Владимиром Зеленским заявил американский президент Дональд Трамп.

Источник: Life.ru

«Ещё задолго до президента (РФ Владимира) Путина всегда звучало заявление, что они (Россия) никогда не допустят вступления Украины в НАТО», — сказал республиканец.

Во время общения с журналистами на встрече с главарём киевского режима Дональд Трамп заявил, что Европа готова предоставить Украине гарантии безопасности, а США могут оказать им поддержку. При этом он не уточнил, о какой форме помощи идёт речь.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше