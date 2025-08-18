«Ещё задолго до президента (РФ Владимира) Путина всегда звучало заявление, что они (Россия) никогда не допустят вступления Украины в НАТО», — сказал республиканец.
Во время общения с журналистами на встрече с главарём киевского режима Дональд Трамп заявил, что Европа готова предоставить Украине гарантии безопасности, а США могут оказать им поддержку. При этом он не уточнил, о какой форме помощи идёт речь.
