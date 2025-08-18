Трамп: Путин хорошо воспринял письмо от Мелании

Президент США Дональд Трамп рассказал, что российский лидер Владимир Путин «очень хорошо воспринял» письмо, которое первая леди Мелания Трамп написала ему накануне переговоров на Аляске. Об этом глава Белого дома сообщил, отвечая на вопрос журналиста перед началом переговоров с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.