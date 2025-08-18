Ричмонд
Трамп: Путин хорошо воспринял письмо от Мелании

Американский лидер подчеркнул, что его жена очень любит детей, поэтому решила написать президенту РФ это письмо.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп рассказал, что российский лидер Владимир Путин «очень хорошо воспринял» письмо, которое первая леди Мелания Трамп написала ему накануне переговоров на Аляске. Об этом глава Белого дома сообщил, отвечая на вопрос журналиста перед началом переговоров с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

«ПУтин воспринял его очень хорошо», — рассказал Трамп.

По его словам, Мелания глубоко переживает за детей и «не может смириться с тем, что происходит» в условиях конфликта.

Как ранее сообщал телеканал Fox News, после российско-американского саммита в Анкоридже стало известно, что Трамп передал Путину послание от супруги лично. По данным канала, российский лидер сразу прочитал это письмо.

