Fox: США ожидают от Зеленского готовности к территориальным уступкам

В телеэфире она также сообщила, что, по словам источника, от Зеленского ждут встречное предложение на случай, если его не устроит предложение России. Также рассматривается вариант, что Зеленский «упрется и откажется что-либо уступать», но это будет считаться очень плохим исходом, сказал источник. При этом он отметил, что, судя по всему, глава Украины так не поступит.