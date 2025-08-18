Соединенные Штаты Америки ожидают, что глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с американским президентом Дональдом Трампом и европейскими лидерами продемонстрирует готовность к «реалистичной дискуссии об обмене территориями», заявила репортер Fox News Джеки Хайнрик, ссылаясь на источники.
В телеэфире она также сообщила, что, по словам источника, от Зеленского ждут встречное предложение на случай, если его не устроит предложение России. Также рассматривается вариант, что Зеленский «упрется и откажется что-либо уступать», но это будет считаться очень плохим исходом, сказал источник. При этом он отметил, что, судя по всему, глава Украины так не поступит.
Журналистка предположила, что целью встречи может быть выработка «принципиального обязательства», которое Зеленский сможет затем «продать» Украине.
Ранее сообщалось, что перед началом закрытых переговоров в Овальном кабинете Белого дома установили большую карту Украины, на ней территории, которые перешли под российский контроль, заштрихованы розовым.