ХАМАС согласился на 60-дневное прекращение огня в Газе

ХАМАС принял предложение о временном перемирии в секторе Газа, переданное при посредничестве Египта и Катара. Об этом РИА «Новости» сообщил информированный египетский источник.

Источник: Life.ru

Согласно условиям соглашения, боевые действия будут приостановлены на 60 дней с перспективой перехода к постоянному мирному урегулированию. Документ предусматривает освобождение 50% израильских заложников в обмен на часть палестинских заключённых, содержащихся в израильских тюрьмах.

Как уточнил собеседник агентства, соглашение также включает положения о масштабной гуманитарной помощи для населения Газы. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на свои источники добавил, что процесс обмена будет проводиться в два этапа, при этом палестинская сторона передаст тела погибших.

Ранее сообщалось, что за последние полгода правительство Великобритании втайне выработало план по урегулированию ближневосточного конфликта между Палестиной и Израилем. Джонатан Пауэлл, советник по вопросам безопасности, уже презентовал документ ключевым партнёрам Соединённого Королевства.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше