ХАМАС согласился на 60-дневное прекращение огня в Газе

Согласно условиям соглашения, боевые действия будут приостановлены на 60 дней с перспективой перехода к постоянному мирному урегулированию. Документ предусматривает освобождение 50% израильских заложников в обмен на часть палестинских заключённых, содержащихся в израильских тюрьмах.
Как уточнил собеседник агентства, соглашение также включает положения о масштабной гуманитарной помощи для населения Газы. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на свои источники добавил, что процесс обмена будет проводиться в два этапа, при этом палестинская сторона передаст тела погибших.
Ранее сообщалось, что за последние полгода правительство Великобритании втайне выработало план по урегулированию ближневосточного конфликта между Палестиной и Израилем. Джонатан Пауэлл, советник по вопросам безопасности, уже презентовал документ ключевым партнёрам Соединённого Королевства.