На Зеленского «надавили» картой Украины: украинцу показали, что он может потерять

Перед началом конфиденциальных переговоров между Зеленским и Трампом в Овальном кабинете была размещена крупномасштабная карта Украины. Предполагается, что этот шаг мог быть предпринят, чтобы оказать дополнительное влияние на украинского лидера с целью склонить его к территориальным компромиссам.
На карте восточные регионы страны были выделены розовым цветом, указывая на территории, находящиеся под контролем российских войск — примерно 20% от общей площади Украины.
По информации BBC, этот визуальный акцент послужил суровым напоминанием для украинской делегации о текущей ситуации в зоне конфликта.