Ричмонд
+26°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Зеленского «надавили» картой Украины: украинцу показали, что он может потерять

Перед началом конфиденциальных переговоров между Зеленским и Трампом в Овальном кабинете была размещена крупномасштабная карта Украины.

Перед началом конфиденциальных переговоров между Зеленским и Трампом в Овальном кабинете была размещена крупномасштабная карта Украины. Предполагается, что этот шаг мог быть предпринят, чтобы оказать дополнительное влияние на украинского лидера с целью склонить его к территориальным компромиссам.

На карте восточные регионы страны были выделены розовым цветом, указывая на территории, находящиеся под контролем российских войск — примерно 20% от общей площади Украины.

По информации BBC, этот визуальный акцент послужил суровым напоминанием для украинской делегации о текущей ситуации в зоне конфликта.